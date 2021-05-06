文憑試歷史科開考　考生：避免寫當局認為有矛盾論點

去年中學文憑試(DSE)歷史科，問及考生是否同意「在1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起軒然大波，題目終被取消。今年DSE歷史科今日(6日)開考，今年考生需於4條試題中選答3條，當中亦有試題考及關於中國發展，包括20世紀上半葉香港、20世紀下半葉中國、第一次世界大戰及其和平協議，以及冷戰期間的美蘇關係。

考生黎同學表示沒有選答試題一，即關於香港的題目，她解釋是因為對本港經濟發展不太熟悉，相反因昨晚(5日)重溫有關中國課題，印象比較深刻。她形容今年題目較「中立」，主要是講述以往經濟發展，「唔會話偏向邊個立場」。她指，有擔心會發生去年取消試題事件，故審題時會更加小心，會避免寫當局會認為有矛盾的論點，「書寫咩我就寫咩」。

卷一試題一資料A是一幅香港1910年代香港永安公司海報，寫上「本公司親自選辦全球洋、食品及學校用品……」；資料B是兩段取自歷史書的引文，關於20世紀初，以至1941年香港的銀行業及電影業發展。試題一要求考生回答20世紀初香港經濟特色，以及就資料B推論1930年代香港與內地關係等問題。

試題二為20世紀下半葉中國，資料C分別提供1950年代天津企業掛牌儀式相片及1991年深圳證券交易所開幕典禮相片，資料D深圳市副市長李傳芳談及1980年代深圳快速建樓的專訪內容。該題要求考生就兩幅相片解釋1950年代及1990年代中國社會主義現代化的主要特色，以及從資料D推論1980年代深圳經濟發展兩項特徵；考生亦要就其對1978至2000年中國發展所知，解釋1978年以後中國經濟現代化的因素。