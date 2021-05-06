雷射筆照警判囚3個月　女經理上訴改判監7星期

人力資源女經理於前年反對修訂《逃犯條例》示威期間，被指在尖沙咀用雷射筆照中警員眼睛，她去年經審訊後被判襲警罪成，判監3個月。她早前提出上訴，聲稱警方捉錯人，高院法官李運騰看過當日現場的片段後，不接納她的說法，今天（6日）駁回她就定罪提出的上訴，但判她上訴要求減刑得直，改判她監禁7星期，由於她之前獲准保釋等候上訴，她要即時入獄服刑。

現年29歲上訴人郭麗芬，被控於2019年8月10日，在彌敦道和加連威老道交界襲擊警員朱冠強。案情顯示，涉事警員當日被人用雷射筆照射約60秒，期間有不足1秒時間照中他的眼睛，他聲稱因此流淚水，但沒有受傷。郭否認曾用雷射筆照警。

法官在判決書中指出，當日警方和示威者都可以和平散‍去的時候，郭突然用雷射筆照向警員，行為挑釁，不單是明知故犯，更有機會再次挑起事端，引起他人效法。郭被捕後，有旁人用雨傘襲擊警員，她的行為實際上導致了肢體衝突，她無事生非，不能期望會得到法庭的同情，但本控罪最高刑罰是監禁6‍個月，涉事警員眼睛受襲時‍間極短，他沒有受傷，判刑上訴人監禁3個月屬過於嚴峻，遂改判她入獄7星期。