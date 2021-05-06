港台再有人事變動　消息指《鏗鏘集》監製李賢哲辭職

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，屢被批節目立場偏頗，其中港台日前陸續將《鏗鏘集》在YouTube頻道下架。據了解，港台管理層要求節目只可報道民生議題，而《鏗鏘集》監製李賢哲則因高層否決其所提出有關六四事件和元朗721事件的報道主題，故於今日(6日)辭職。東網正就事件向港台查詢。

《鏗鏘集》編導蔡玉玲就因負責拍攝元朗721事件專題時，查冊車牌時作出虛假陳述，被裁定兩項車牌查冊時「明知而作出虛假陳述」罪成，判罰款6,000元，李賢哲亦同樣負責監製該集節目。

另外，港台早前亦有政策改動，在不同平台如YouTube及Facebook上載的節目，將於相關集數播出的1年後下架，現時愈數十集《鏗鏘集》已被刪去。目前在港台官方網站的節目，已播出的節目集數只會保留1年，其他平台則未有設定下架的期限。

不過當時有消息指，廣播處處長李百全已下令各平台需與港台官網的做法看齊，即在節目集數播出1年後刪去有關影片，有指員工反對但無果。港台發言人早前亦證實消息，稱暫時則未有具體的執行時間，指有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，即提供12個月的節目重溫。