青衣西路山谷擬建3800個公營單位　料須拆山徑改溪流損林木

政府計劃於青衣西路官地提供約3800個公營房屋單位，日後有望容納逾1萬人口。不過此建屋計劃範圍位處山谷，料令部分青衣自然徑因而被拆，同時有溪流須重置，亦有林地備受影響。有葵青區議員直斥計劃破壞環境，影響生態，質疑當局計劃有欠周詳，未考慮加強周遭社福及交通配套問題就大規劃建公屋，憂心該區配套日後難以承載龐大人口。葵青區議會下周二(11日)將就此問題討論。

土木工程拓展署於2019年委託顧問公司開展研究，評估青衣西路用地進行公營房屋發展的可行性。青衣西路用地為政府土地，面積約為2.73公頃，預計可提供3座住宅大樓及幼稚園，並設橫跨青衣西路的行人天橋及公共運輸交匯處等。

事實上，以上發展計劃存有不少限制，政府預計有一段青衣自然徑將被拆除，故建議計劃範圍外的西面另闢一段新行山徑，以延伸現有的自然徑，並連接青衣西路。在生態方面，計劃將影響若干現有林地和溪流，受影響的一段溪流將改道重置，重置後將加入生態元素以提供不同的微生境。當中具保育價值水生物種將被遷移。為配合土地平整工程，建議移植相關土沉香，其餘樹木則需移除。

此外，計劃的部分範圍位於青衣西工業地段的油庫及石油氣儲存設施的1000米範圍內 ，顧問研究已完成相應的危險評估。結果顯示，個人風險方面合乎有關指引要求，而「群體風險」在合理而實際可行的情況下已減至最低。相關危險評估報告已提交潛在危險設施土地使用策劃和管制協調委員會作出審批。

當區區議員郭子健指出，發展更多公屋予市民居住的原意良好，但計劃卻同時為環境帶來不可逆轉的破壞。他指出該區公共設施一向不足，包括街市、商舖及診所等，質疑當局選址時考慮有欠周詳，「社區資源匱乏，是否應該搞好配套先安排成千上萬人口遷入該區」。