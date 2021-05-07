駕貨Van衝安全島撞死人　83歲教車師傅還押

八旬教車師傅去年在油塘茶果嶺道授課後駕駛輕型貨車離開，期間先撞到前方私家車車尾，再於下斜坡時突然轉向行人過路處中的安全島，從後撞倒正過路的2名男途人，再剷上行人路撞到樓梯才停下，其中一名男途人送院後傷重不治。教車師傳事後稱煞車掣有問題，今天(7日)於區域法院承認危險駕駛及危險駕駛導致他人死亡2項罪名。法官斥責其駕駛態度「非常非常之差劣」及非常自私，下令將他還押至6月3日判刑。

現年83歲被告黃啟綿，承認於2020年1月2日在油塘茶果嶺道與高輝道及高安里交界，危險駕駛一輛輕型貨車，並令林建榮(53歲)死亡。辯方求情指被告過往沒有刑事及交通定罪紀錄，他於1972年取得導師牌而從事教車工作，因希望幫補過世女兒的家庭，故就算年邁仍繼續工作。被告相信這次意外的成因，是因他由前排乘客位爬過去司機位時意外碰到手掣，後又遇上「死火」，而影響煞車系統造成，希望法庭考慮被告在此類控罪上的罪責不算最嚴重而輕判。

法官聞言後就指，被告說法與案情不脗合，直指被告是相當有經驗的教車師傅。從現場片段可見，被告在撞到私家車後並無停下，且他前面有地盤相關的障礙物及田螺車等，他卻扭軚避開障礙物而駛向行人過路處，可見其車是受控，且他只顧自己而沒顧及他人，「佢連按都唔響去叫人避開」，斥他如此的駕駛態度非常自私及差劣，而更令一名途人死亡。

據案情顯示，被告當日在授課完畢、學員落車之後，便由前排乘客位爬過去司機位，輕型貨車期間震了一下，且煞車燈熄滅。其後輕型貨車撞倒停泊在前方一輛私家車的右車尾，之後仍繼續向前，在一斜坡下斜時，貨車突然右轉駛向安全島，並從後直撞在該處的2名男途人，續衝前至行人路上的樓梯才停下，過程被附近車房及車輛攝錄鏡頭拍下。死者其後送院搶救不治。被告在被捕後，於警誡下表示「架車無『迫力』」，指車輛死火及煞車系統有問題，趕不及響號示意。