變種病毒恐爆新一波疫情　醫學會促嚴密監察檢測承辦商質素

本港疫情一波接一波，每每均由境外病毒流入社區引起，近期的變種病毒流入社區更恐防爆發新一波疫情。香港醫學會今日發文（7日）指，促請政府進一步收緊病毒檢測、入境檢疫等措施，以防變種病毒在本港蔓延。

醫學會指，鼻腔及咽喉檢測的準確度極度依賴採樣員採樣方法，政府須嚴密監察檢測承辦商的檢測質素，如規定採樣員必須具備醫護背景，或其採樣過程必須受醫護人員監督。醫學會亦建議為所有檢疫人士進行血清抗體測試，防止有確診者被檢測為無染疫。

截至5月6日，本港社區共出現10宗變種病毒個案，4宗在完成21日檢疫後才確診，當中2人更檢測達6次才被驗出陽性。醫學會指，政府需盡快追蹤有關個案流入社區的原因，並為所有同期入住出現變種病毒個案的檢疫酒店住客進行血清抗體測試，以掌握個案是否與病毒測試出現紕漏有關，並確保沒有其他相關隱性個案潛伏社區。

醫學會建議政府向外傭團體等進一步推廣深喉唾液測試，並呼籲僱主容許外傭在平日進行檢測，以分散周末社區檢測中心及檢測站的人流。該會強烈呼籲政府切勿放鬆各項入境檢疫措施，並需盡快檢視高風險地區疫情發展，適時更新指明地區組別名單，限制高風險地區人士入境。