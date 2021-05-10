7.28中西區暴動案　法官駁回辯方換官申請

前年7月28日中環遮打花園一個獲發不反對通知書的集會，在開始不久便演化成警民衝突，其後有大批人士被捕及被控暴動罪。當中有23人否認控罪，今年2月起受審。到上周三（5日）審訊踏入第50天時，控方證人尚未作供完畢，代表其中12名被告的大律師一同向法庭提，指主審法官陳仲衡表現構成表面偏頗，要求更換法官。陳官今天（10日）駁回申請，強調法庭是「對事不對人」，不認為對辯方不公或存在敵視，更遑論達致無法公平審訊的程度。

陳官就有關申請裁決時指，是次審訊預定審期60天，對案中的被告必然構成相當的壓力，考慮到涉及的公帑，加上部分辯方大律師需出席另一宗即將開始的社運案審訊，因此時間控制是極其重要。雖然辯方大律師盤問時，法庭曾經介入並指出大律師的問題重複、與案無關，又或所用的字眼或切入點有改善之處，但這不過是法庭行使案件管理的職能，實屬無可厚非，又強調法庭從沒制止或限制辯方的盤問。

對於辯方提出的議題，包括當日暴動是否存在，法庭由審前覆核開始，便一直抱着開放的態度，從沒表示或暗示控方所提出的證據已經足夠，不認為是過早公開否定辯方抗辯理由。事實上，在控方主問環節時，法庭也曾經提出反對，因此辯方應以是非曲直來判斷，不能單以認同和反對的次數，就指控法庭對控辯雙方的待遇有極端不同之處，重申沒有針對性攻擊辯方大律師。

12名作出申請的被告是張智麟、徐慶鈞、陳希雋、林少峰、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢。他們同被控在2019年7月28日，在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。徐慶鈞另被控無牌管有無線電通訊器具，即一部無線電收發機。本案為區域法院案件，但安排在西九龍法院大樓審訊。