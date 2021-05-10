本月26日將現月全食　同時迎來全年最大「超級滿月」

天文台今日(10日)表示，市民在本月26日有機會觀賞到月全食，當天亦會出現全年最大的滿月，即「超級滿月」，屆時月亮的直徑會較平日的滿月大約7%。若天氣情況許可，面向東南方而沒有障礙物的地點是觀賞月食過程的最佳位置。

天文台指，是次月全食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。由於月食期間月亮的仰角較低，若天氣情況許可，面向東南方而沒有障礙物的地點是觀賞月食過程的最佳位置。

而市民可在當日傍晚7時09分開始觀看到月全食，至傍晚7時28分結束，食甚時間為傍晚7時19分。月全食期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，這是因為太陽光中藍色的波段在地球大氣層散射過程中被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上。

市民可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館和保良局顏寶鈴書院的聯合網上直播觀賞是次月食過程，網址為：www.hko.gov.hk/tc/gts/event/webcast-20210526.htm。

另外，下次在本港可以觀看的月食將會是今年11月19日出現的月偏食。