2男遮打集會後藏非法用具　罪成判囚9個月

去年1月19日遮打花園有示威集會，2名男子在集會現場附近，被搜出螺絲批等工具，各被控「管有適合作非法用途的工具並意圖用作非法用途使用」罪。他們均否認控罪，於東區裁判法院受審後，於上月底被裁定罪名成立。今天（10日）裁判官為他們判刑，決定判2人即時入獄9個月。

首被告林海揚（24歲，兼職補習導師），被控於2020年1月19日在香港中環域多利皇后街及皇后大道中交界，管有螺絲批、士巴拿、錘仔等工具。次被告陳志良（24歲，前機電工程署技工）則被指在同日同地管有螺絲批、士巴拿、鉗、電筒等工具。

2位被告的代表律師求情指，2人均已向感化官承認自己的確打算參與當日的集會，但強調帶備涉案物品並非用作傷人，現在已經十分悔咎。律師透露，林自小立志做軟件工程師，科大畢業後曾受聘任職遊戲設計師，為腦退化症患者設計遊戲軟件，不過案發後他已經辭職。他除了失去理想工作，更失去穩定收入。此外律師又指，林的父親因嚴重糖尿病致不良於行，請求法庭考慮其背景酌情輕判。而陳亦面對類似情況，他原本任職機電工程署實習技工，原本3年實習期滿後，月薪可達5萬港元，但本案令他失去工作，未來人生發展可能有很大轉變。律師又指2人過往常做義工，並呈上老師為2人撰寫的求情信，和義工服務證書給法庭參考。

裁判官劉綺雲表示，為保障公眾安全及秩序，法庭須判阻嚇刑罰。由於2人管有的工具破壞力相若，故一同以10個月為量刑起點，考慮2人有遲來的悔意，酌情扣減1個月，判2人即時入獄9個月。