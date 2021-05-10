港府擬用近48億元擴建數碼港　議員指人流少憂資源錯配

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(10日)討論數碼港擴建計劃，是次工程成本約為47.92億港元，有議員就擴建的內容、成本、計劃向局方進行質詢，又問及局方在電競、教育及宣傳上的策略，及對附近海濱公園的影響。另外，亦有議員指據其觀察，數碼港的公共空間「十室九空」，質疑大樓增建大型會議室的必要性。

創新及科技局局長薛永恒表示，數碼港是香港重要的創科基建，多年來已成功建立蓬勃的生態系統，已成功幫助逾900間初創企業，其中4間更已成為市值逾10億美元的企業。薛又提到，由於現時數碼港的空間已達到飽和，希望擴建一幢新的辦公大樓，提供逾70萬呎空間，亦會有一系列配套工程，包括優化海濱公園，以增加資源發展創科產業。

議員馬逢國質疑，數碼港現時不少公共設施使用的頻率過低，他多次到場視察發現「十室九空」，附近的商場亦是「水盡鵝飛」，但在擴建時局方卻打算增設可容納300人的會議室，質疑資源錯配。香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信表示，因應疫情有許多原定的實體活動無法進行，但數碼港已盡量彈性安排，如把部分空間改為供企業使用的營運空間，以善用資源。

議員陳恒鑌及何君堯均關注擴建工程對現時海濱公園的影響，薛回應指海濱公園佔地約6.4公頃，擴建大樓會使用其中約4分之1的空間，又指新的大樓會有相應設施，為當區居民提供便利。任景信表示，一直有與南區區議員聯絡，在高度、公用空間等方面均有採納區議員的意見。