電影製片人非法集結判囚３個月　同案14歲女學生罪成還押

前年9月有大批示威者在旺角太子一帶聚集，期間警方拘捕多人，當中4名男女被控共兩項非法集結罪及3項在公眾地方管有攻擊性武器罪，包括一名年僅14歲的女被告。案件今（10日）在西九龍法院審結後，裁判官隨即作出裁決。除了其中一名被告面對的其中一項管有攻擊性武器罪獲判無罪外，其餘全部控罪均罪名成立。其中2人被判即時監禁，另外2人則押後判刑。

4名被告依次為報稱學生的蔡詠豪（19歲）、電影製片人廖穗敏（30歲）、14歲女學生及工程師霍德龍（31歲）。控罪指4人於2019年9月24日至9月25日期間，在旺角彌敦道與太子道西交界參與非法集結。3名已成年被告。另被控於同日在彌敦道與水渠道一帶，分別管有發出雷射光束裝置及萬用刀。

次被告廖穗敏早前承認非法集結罪，但否認管有攻擊性武器罪。他在審訊中自辯稱自己從事電影製片工作，涉案的雷射筆及萬用刀是工作所需。裁判官裁決時表示，接納他的辯解，裁定他管有攻擊性武器罪罪名不成立，至於非法集結罪，則判監3個月。第四被告霍德龍亦被裁定沒有合理辯解攜有雷射筆，被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚5個月。

14歲女童經審訊後，今被裁定非法集結罪成，裁判官下令她還押至5月28日判刑，期間索取更生中心和其他報告。至於首被告蔡詠豪方面，他早前已承認兩項非法集結及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官把案押後至5月12日判刑，期間被告需要還押。