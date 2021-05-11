Dr.東：理大研發認知障礙症風險評估系統　篩檢準確度可達88%

隨着年齡的增長，人們患上認知障礙症的風險會增加，若能及早檢測及診斷，可幫助減緩病情惡化速度。「簡易心智表」（MMSE）是一種常用的認知能力篩檢方法，需由受檢者完成簡單題目來判斷患病風險，惟此篩檢方法若頻密地重複使用會造成訓練效應，導致其判斷效能下降。香港理工大學護理學院研發了一個人工智能認知障礙症風險評估系統，透過分析長者的健康數據，協助安老院舍及早識別院內人士患病風險，免卻由長者自行填寫，準確度可達78至88%。

MMSE現被廣泛應用，長者接受評估時，需回答六方面簡單問題，如算術、記憶、繪圖等。總分為30，如24至30之間代表認知功能正常，如23以下則代表可能存在不同程度的認知功能障礙。

理大護理學院教授蔡及時表示，MMSE一般是在長者記憶力下降時使用，如長者沒出現明顯記憶力下降迹象前過早使用、或頻密地重複使用，會造成訓練效應，長者會記住MMSE的內容，如日後需要再使用，其效能將會下降、甚至失效。

目前還沒有治療認知障礙症的方法，蔡指，據文獻顯示，人們患上該病的風險與一些個人健康狀況、生活方式及行為有關，例如：肥胖、抑鬱、吸煙、社交孤立、聽覺障礙等，故通過改善生活方式和個人行為，可延緩認知障礙症發病。

理大利用人工智能建立評估系統，收集長者的健康數據，如基本健康指標、移動量表、營養量表、憂鬱量表及疼痛量表等建立一組數據，從而採用人工神經網絡來建立預測模型。有份協助研究的理大護理學院助理教授關耀祖指，以上數據是長者在社區中心或護老院舍時已知資料，護士或治療師只需要將數據上傳，便可評估患病風險。

研究團隊指，現時該系統由2008年至2018年間，已收集2000名長者數據，年齡由51歲至104歲，平均為77歲，準確篩檢度可達88%。團隊正在與東華三院梁顯利長者日間服務中心合作，共收集約200名長者數據，準確度達78%，團隊解釋這或與收集數據量有關，故計劃將系統擴展至其他社區中心，以收集更多長者數據，提升篩檢準確度。團隊亦正申請創新及科技基金的公營機構試用計劃，望可為地區長者服務中心開發智能健康訊息系統，以及早篩檢潛在患者。

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