去年234宗職業死亡個案　建造業致命意外按年增12.5%

本港不時發生工傷意外，勞工處資料顯示，去年全年有2.71萬宗職業傷亡個案，當中有234宗屬致命個案；工業意外則有7,202宗，主要涉及滑倒、絆倒或在同一高度跌倒，以及不正確的人力提舉或搬運，其中21宗屬致命個案。建造業成為重災區，去年有18人因工業意外身亡，較前年的16人增加12.5%。

立法會人力事務委員會將於下周二（18日）討論本港去年的職業安全狀況，勞工處提交文件顯示，去年全年21宗致命工業意外中，建造業佔18宗，廢棄物管理及運輸、倉庫服務及製造業各佔1宗。以建造業而言，致命意外主要涉及人體從高處墮下，達7宗；而受困於倒塌或翻側的物件，以及被移動物件或與移動物件碰撞，則分別有7宗及4宗。

勞工處指，「人體從高處墮下」是最常見的致命工業意外類別，該處去年已進行8次針對不同高危工序，如高處工作等的特別執法行動，期間發出835張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出443項檢控。該處亦有針對涉及危險工序或安全表現欠佳的工地，進行突擊巡查，去年共進行23次相關執法行動，期間發出457張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，並提出209項檢控。

另外，勞工處文件顯示，去年共有216宗經證實的職業病個案，其中以矽肺病錄得最多個案，達88宗，大部分是建造業工人；其次則是職業性失聰，有78宗，大部分個案的工作涉及研磨、開鑿、切割或衝擊石塊等。