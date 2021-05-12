接種科興青年面癱近兩個月仍未康復　斥索償機制欠透明

26歲的林先生於今年3月24日接種科興疫苗後暈倒，送往將軍澳醫院後發現面癱，於6日後出院，隔2至3星期便要到醫院復診，接受物理治療及做各種檢查。林表示，會向疫苗保障基金提出索償，也會考慮採取進一步法律行動，他又批評索償機制毫不透明，「唔係我打1823都無人搵我！」。

林表示，3月30日出院後，需隔2至3星期復診一次，上月21日復診時，物理治療師表示他已經康復90%，日常生活無大困難，但左眼及嘴巴尚未能自如活動，料符合疫苗保障基金的賠償資格，即出現面癱超過7日，但少於26周，最多可獲賠12萬港元。

林認為，有關賠償金額並不足夠，因為出現面癱後，他需要定期復診，未能完全投入工作，只能「炒散」度日，收入不穩，而政府理應賠償這段時間的損失。他目前正收集有關資料，包括接種證明、入院紀錄，並計劃申請法律援助控告政府及科興。由於憂慮政府不認賬，所以他出院後也定期拍攝自己的康復程度，希望有助證明疫苗與面癱的關係。

申請程序方面，林4月初自行致電「1823」聯絡食物及衞生局一個星期才有人主動聯絡他，並提供負責管理及賠償的保險公司聯絡方式。他批評索償機制毫不透明，相信也是基金目前只有10宗申請的原因，「唔係我打1823都無人搵我！」。