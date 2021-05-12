認收賄60萬　飛機管理公司前高層囚34個月

飛機管理服務公司前高層人員，承認收受地面服務供應商最少60萬港元賄款，以交換聘用對方提供服務，及協助對方追討客戶未清繳的服務費，今日（12日）在區域法院被判監禁34個月。法官譚思樂判刑時指，貪污是嚴重罪行，法庭必須判處具阻嚇性的刑罰，以防止貪污罪行氾濫。除判監外，法官亦頒令他須把收取的賄款歸還公司。

本案37歲被告譚振峰，案發時為中一航空（香港）有限公司（下稱「中一航空」）的暫代首席營運官。他今日承認５項代理人接受利益，及１項串謀使代理人接受利益罪。他原另被控２項串謀提供虛假資料罪，但就獲准擱置於法庭檔案不予起訴。

案情透露，被告於2012年加入中一航空，並於2017年晉升至暫代首席營運官。該公司為私人飛機擁有人提供服務，而被告就負責為客戶聘請地面服務供應商，並審批有關服務供應商的服務費。在2016年，中一航空與一間Fastransit Aviation Service Limited （下稱「Fastransit」）訂立協議，由Fastransit向中一航空客戶在內地機場提供地面服務。不過，中一航空可為客戶聘用其他地面服務供應商。於2016年10月至2018年9月期間，中一航空曾向Fastransit支付約1600萬港元服務費。被告曾要求Fastransit調低服務費，但Fastransit就向被告反建議，就Fastransit每次獲聘為中一航空客戶提供服務，向被告支付佣金。結果被告於2017年5月至2018年6月期間，未經中一航空許可而從Fastransit接受約17.6萬港元的佣金，以及4筆合共約5.5萬美元 （約42.6萬港元）的佣金，合共約值60萬港元。被告收取上述佣金後，沒再要求Fastransit調低服務費。

案情又透露，一個客戶於2018年3月未有向中一航空清繳服務費，並影響Fastransit向中一航空收取有關服務費。被告其後協助Fastransit，成功向中一航空討回未清繳的服務費。Fastransit因而同意向被告支付約8.8萬美元（約68萬港元 ）佣金。不過在中一航空知悉事件後，被告並沒有接受該筆佣金。