再多兩人打新冠疫苗後死亡 另有9孕婦接種後流產

本港再多兩人接種疫苗後死亡！政府公布，截至本月9日，有33人接種疫苗後死亡，惟未有透露個案詳情。另外，醫院管理局數據顯示，過去4周有9名孕婦接種疫苗後流產，同期有91人接種疫苗後中風，以及33人接種疫苗後出現急性心肌梗塞。

政府公布，截至本月9日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結7宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為21宗個案與疫苗接種沒有關聯，5宗個案尚待評估，即合共錄得33宗死亡個案。惟政府僅累計公布了31宗個案詳情，即有兩宗新增的死亡個案未有披露細節。

另外，據醫院管理局新一輪滾動數據報告顯示，上月12日至本月9日期間，有9名孕婦接種疫苗後流產，有兩人接種前流產。惟根據衞生署指引，懷孕期婦女不應接種由內地研發的科興疫苗，而考慮接種由內地及德國研發的復必泰疫苗的孕婦，亦應諮詢她們的產科醫生以了解有關接種疫苗的風險。

報告亦指出，同期有91人接種疫苗後中風，當中5人死亡，另有33人接種疫苗後出現急性心肌梗塞。