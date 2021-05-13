完成兩針可縮短抵港檢疫措施　隔離人士：無追溯期不公平

港府為了「谷針」推出疫苗氣泡，昨日（12日）起來港人士若抵港14日前已接種兩劑獲認可的新冠疫苗，可縮短檢疫期。惟有關措施含糊不清，未有交代早前已抵港並打針、正於酒店檢疫的人士是否受惠。有美國回港的港人已接種兩針由美國研發的莫德納疫苗，現正於酒店檢疫，3日前致電衞生署查詢自己是否受惠疫苗氣泡，獲回覆指「應該可以」，昨日措施出爐，他再致電查詢，對方卻反口稱措施沒有追溯期。他批評港府政策欠透明，亦對較早抵港人士不公平。

昨日起抵港人士若於14日前已接種獲認可的新冠疫苗，可縮短7日檢疫期，以美國為例，已打針者的檢疫期可由21日縮短至14日。52歲的陳先生本月1日由美國回港，獲安排進行21日酒店檢疫，他指今年2月時已於美國接種兩劑莫德納疫苗，有關疫苗屬港府疫苗氣泡認可疫苗之一。他早前得知疫苗氣泡措施後，3日前致電衞生署查詢正檢疫的人士是否同樣受惠，該署職員向他表示「應該可以」，更著他留下抵港及打針資料方便跟進。

直至措施昨日生效，期間職員一直未有回覆，他昨日再度致電查詢，同一職員向他表示有關措施沒有追溯期，因此他仍須繼續於酒店進行餘下的檢疫。他指港府措施含糊不清，亦不明白為何較早前抵港並已接種新冠疫苗的人士無法受惠，「我們同樣打了針，為何不可縮短檢疫？」批評措施欠公平。東網正向衞生署查詢有關詳情，正候回覆。