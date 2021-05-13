立會補選以福袋買票　李慧琼前助理舞弊罪成

2018年立法會九龍西補選發生懷疑賄選事件，議員李慧琼一名兼職議員助理及另一名居民組織義工，涉嫌派發載有約值100港元物品的「福袋」，以利誘選民投票給鄭泳舜。該助理和義工各被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪，2人經審訊後，今（13日）在西九龍法院被裁定罪名成立。同案另外兩名涉嫌接受「福袋」投票的選民，則被裁定一項在選舉中作出舞弊行為罪不成立。

案中4名被告依次為深水埗海麗邨居民組織「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）及王維霞（52歲），以及海麗邨居民陳惠娟及李謀（均50歲）。4人均為海麗邨居民，其中王於2017年3月12日至2018年8月31日期間，是李慧琼的兼職議員助理。

控方在本案開案陳詞指， 2018年3月4日，王維霞要求鄧奕梅收集海麗邨居民的個人資料，包括姓名、電話號碼等，鄧最終將陳惠娟和李謀等人的個人資料交予王，李當時並非登記選民。至3月11日，鄧再提醒陳與李等人投票給鄭泳舜，陳最終在補選中投票。至於李方面，由於他是在登記期限後才成為選民，故最終未能投票。即使如此，他仍告訴鄧已投票給鄭。