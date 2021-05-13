議員指邊境口岸地帶欠發展　斥政府蹉跎歲月

香港與深圳邊境設有7個陸路出入管制站，大部分位於新界北，但附近一帶欠缺發展。立法會大會今日(13日)通過《以口岸經濟帶動新界北發展》的議員議案，議員稱港府一直研究新界北發展，但口岸地帶幾乎「50年不變」，斥政府蹉跎歲月，促設立專責組織加快規劃及發展該地段。

提出議案的議員劉國勳指，與新界北一河之隔的深圳近年蓬勃發展，但新界北仍然不變，形容猶如「50年不變」，兩岸差別之大市民有目共睹。他又指出港英政府早於回歸前已提出要發展新界北，但至今仍未實行，特區政府將其方案「重新包裝」後一直「研究、研究、再研究」，事實上是在蹉跎歲月。劉強調新界北是未來的核心地帶，認為港府應該以口岸經濟帶動新界北發展，並盡快發展研究多年的北環線，政府架構及思維應有所改變。他指出政府因應九龍東、大嶼山發展均有設立專責部門，認為應設新部門研究新界北發展，增強兩地的人才及資金流動。

旅遊界議員姚思榮則提出修正案，促港府開放部分沙頭角墟禁區，利用沙頭角公眾碼頭發展海上旅遊及在中英街發展邊境旅遊。他批評港府長時間對中英街放任不管，措施十分落後，促港府反思。並應適當增加邊境禁區許可證的配額，放寬讓旅行團到當區旅遊，並應活化旅遊資源、發展經濟。

至於航運交通界議員易志明表示，落馬洲口岸已開通逾40年，但政府從未考慮以口岸經濟概念發展周邊土地，反觀連接皇崗口岸的福田則發展迅速，現時成為深圳新商業核心區。他希望政府檢視落馬洲發展區規劃流程，壓縮程序，否則香港只會一直落後。另外他希望政府可在蓮塘/香園圍口岸附近劃出足夠土地作物流發展之用，讓受收地影響的洪水橋棕地物流作業者，能夠先搬遷至上述地區營運，以免支援物流業及港口運作業務出現斷層。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，政府提出的良好發展計劃均做得太慢，舉例指在深圳河以北3至5年就可完成的項目，現時往往要花7、8年，強調機會不等人，香港再不加快發展進度，就會被內地進一步拋離。他又建議政府應與廣東省政府及中央部委協調，配合內地規劃及發展，及做好對接機制。

工程界議員盧偉國則指，本港一直缺少具前瞻性的整體規劃，當局長期自綁手腳，如香港與深圳邊境的陸路口岸附近有龐大的人流物流，存有發展潛力，但政府長期受邊境及禁區的觀念束縛。他又指要妥善發展新界北交通基建，惟北環線發展規劃進度太慢，整體竣工時間至2034年，但此前港深創新及科技園首批大樓將落成、古洞北新市鎮及新田落馬洲發展樞紐陸續有居民遷入，認為政府應加快工程的興建進度。

發展局局長黃偉綸回應指，立法會發展事務委員會早前討論新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡物流走廊3個具潛力的發展區，政府將盡快展開工程研究，並於6月諮詢工務小組委員會，希望議員支持。他又稱政府已有機制推動新界北發展，因政府財政狀況受挑戰，並不會新增部門處理，但會與議員進一步探討加強機制的可行性。至於開放沙頭角禁區，他指政府早已縮減禁區範圍，考慮保安風險後，認為現時的禁區屬於緩衝地帶，維持兩地界限完整及打擊走私之用。運輸及房屋局副局長蘇偉文則指出，政府於去年12月已邀請港鐵規劃北環線，稱北環線可以因跨境運輸而連接到落馬洲及皇崗口岸，會要求港鐵研究效益並作出調整。