膠樽回贈1毫僅40%支持　團體促以1元起跳效益最大

環保署就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」進行的公眾諮詢將於下周五(21日)結束，有5個環保團體今日(13日)發布相關民間調查，結果發現支持回贈制的受訪者達81%，而按樽制則只有63%；然而署方提出的「回贈一毫」方案，只有約40%市民支持，反而「一元回贈」方案則有83%。有團體指出，金額對回收誘因尤關重要，回贈或按樽金額愈大，支持度愈高，並建議回贈以1港元起跳，回收效益將會最大。

團體「綠色力量」、「綠色和平」、「綠惜地球」、「綠領行動」及「環保觸覺」在上月23日至27日委託香港民意研究所進行調查，以隨機抽樣電話方式，訪問1,008名成年港人。該調查發現若按樽金額達1港元金額亦達71%，反映不論回贈或按樽方式，只要提高至1港元均為市民接受。

調查亦發現，當回贈或按樽的金額愈大，支持率就愈高，若回贈為0.1港元，支持率僅40%；但為0.5港元則升至63%；而1港元則高達83%。

團體表示，按港府安排提出的「一毫方案」，難以短時間將回贈提高至1港元，故建議回贈或按樽亦可雙軌並行；而按樽制是國際行之有效的做法，並以1港元為起點，預料回收率可提高至70%以上，呼籲市民踴躍提交意見。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗建議，港府應推行回贈制時亦應考慮按樽制，並以1港元為起點推行。環保觸覺高級項目主任馬家寶則指出，按樽制歷史悠久且成效顯著，並引述於2019至2020年度的回收率指，維他奶公司的可重用玻璃樽回收率達93%，而可口可樂公司的更高達95%。