増25個強制檢測地方　18間是學校

港府表示，今日（13日）公布的1宗確診個案，有1幢住宅大廈被納入強制檢測公告。此外，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於18間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠病毒相似，為謹慎起見，該18間學校亦被納入強制檢測公告。

強制檢測地方:

1幢住宅大廈:

中環士丹頓街29號

6個地方再次進行檢測:

大嶼山東涌富東街6號富東廣場

大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城

大嶼山東涌文東路55號文東路公園

荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園

葵芳新都會廣場二期23樓2302-2303室葉氏兒童音樂實踐中心

香港深水灣泳灘

18間強檢學校:

新界大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

新界屯門兆禧苑商場地下S2世佛會真言宗幼兒學校

新界馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號循理會白普理循理幼兒學校

新界荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓1樓仁濟醫院蔡百泰幼稚園/幼兒中心

香港仔香港仔中心1樓7B號鋪迦南幼稚園(香港)

新界大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校

新界將軍澳煜明苑熹明閣地下香港華人基督會煜明幼稚園

新界上水彩蒲苑停車場大廈地下神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園

香港仔田灣邨田健樓地下1-10室東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園

新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號鋪救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園

堅尼地城蒲飛路27號明愛莫張瑞勤社區中心2樓明愛堅尼地城幼兒學校

九龍牛池灣扎山道381-383號德望小學暨幼稚園

鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校

九龍油麻地海泓道10號油蔴地天主教小學(海泓道)

新界沙田圓洲角路8號浸信會沙田圍呂明才小學

新界屯門掃管笏路23號順德聯誼總會李金小學

新界沙田馬鞍山恆安邨基督教香港信義會馬鞍山信義學校

新界將軍澳領光街5號香港華人基督教聯會真道書院（第一校舍-小學部）