九巴第三代太陽能巴士周一面世　首航路線58X由屯門良景開出

九巴近年引入巴士太陽能裝置，其早前研發的第三代太陽能裝置巴士將於下周一(17日)首航，路線為58X，將於當日早上5時51分於屯門良景總站開出，駛往旺角東站。九巴表示，太陽能裝置已成為新車的標準配置，第三代太陽能巴士整體使用太陽能，效能較上一代提升33%，可節省5%至8%耗油量，相等於每年每部巴士減少約6噸碳排放，料首批170部配備有關裝置的新巴士，最快於2022年上半年付運抵港。

九巴第三代太陽能巴士車頂會安裝14塊約2毫米超薄太陽能薄膜，重70公斤，當巴士停車熄匙後，車廂溫度超過35度，系統便利用太陽能抽走車廂熱空氣，降低車廂溫度達攝氏8至10度，系統亦會供電予車廂冷氣系統的風扇，從而減少油耗。

至於選擇58X作首航路線的理由，九巴稱是考慮到有關路線行走屯門公路，路段路面開揚、採光充足，對於太陽能裝置產生電能和減排效果，會有較理想的表現。根據天文台預測，當日天氣酷熱，部分時間有陽光，惟會有幾陣驟雨。

九巴補充，期望隨着首批約170部配備太陽能薄膜新巴士可於明年上半年付運抵港，加上陸續為超過1,000部車齡8年下的巴士安裝太陽能薄膜，將使四分之一的車隊配備可再生能源系統。