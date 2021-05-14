建造業議會力推BIM技術　陳家駒：猶如玩電競遊戲

科技日新月異，建造業數碼化是未來的大趨勢，現時工程團隊甚至可利用建築信息模擬（BIM）技術模擬不同建築項目及策劃其施工方案，猶如進入未來數碼世界。建造業議會主席陳家駒今日（14日）發表網誌，表示早前看到年青工程師操作BIM有如「玩電競遊戲」，而BIM技術是建造業數碼化的綜合體現，相關應用功能將不斷發展，直言建築業年青人如不懂BIM將會「好蝕底」。

建造業議會過去幾年大力推動BIM，並舉辦了不同課程培訓人才使用BIM，早年發展局更發出技術通告，指示估算三千萬以上的工務工程必須全面使用BIM技術作研究、設計、施工等，該會期望BIM能盡快在香港全面落實。

現時BIM可被廣泛應用於不同建築範疇，如工程團隊可透過BIM進行網上會議，其他持份者亦可在不同地方參與實時討論，施工團隊則可應用BIM來策劃施工方案、製作進度表，甚至模擬現實工作環境進行工友培訓。陳家駒認為，BIM技術將為大勢所趨，而建造業議會亦於2017年成立「建築信息模擬專責委員會」，直到現時終於頒布了不同的BIM標準，用以推動及認證BIM。

陳續指，香港建造學院亦舉辦了很多不同水平的BIM培訓課程，更稱自己亦有上課，惟「上完又上都只是停留在基礎班，不及年青同學很快便上手」。而BIM近年於香港得以蓬勃發展，主要是因為發展局早前發出的技術通告，其屬下工務部門由2018年1月開始，估算三千萬以上的工務工程必須全面使用BIM技術來進行研究、策略、設計、施工和管理。

他期望，不久將來會有另一份技術通告，要求所有建築設計法定審批申請的圖紙必須以BIM生產及以電子形式遞交，令BIM在香港全面落實。