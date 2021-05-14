因工受傷難追討　訂明濟助付款上調至600萬港元　

本港工傷意外頻生，港府對僱員的補償及支援尤其重要。港府今日(14日)宣布，《僱員補償援助條例》下的訂明濟助付款由今日起上調至600萬港元，而訂明每月數額和訂明每月數額(額外)則同樣增至4萬港元。勞工處稱，提高濟助付款項目水平是為工傷僱員及其家庭提供更佳保障，維持他們的生活並及切合其需要。

僱員補償援助基金由僱員補償援助基金管理局根據《僱員補償援助條例》管理，如僱員於受僱工作期間，因工作意外而受傷，法院裁定其僱主須支付損害賠償，惟僱員用盡法律及財政上可行的途徑，仍無法從僱主或其承保人手上取得應得的賠償款項時，援助基金將為他們或合資格人士提供濟助付款。

根據條例，凡濟助付款的數額不超過訂明濟助付款上限，僱員應可獲全數支付該數額。如濟助付款的數額超過訂明濟助付款上限，則僱員可獲得相等於訂明濟助付款首次付款的數額，其後按月收取付款，數額相等於訂明每月數額、或在意外發生時僱員每月收入，當中以數額較高者為準。如僱員嚴重受傷，甚至可同時獲得訂明每月數額(額外)。