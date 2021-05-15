港大噴鼻式新冠疫苗展開測試　倘研發成功最快3年後面世

香港大學微生物學系講座教授袁國勇早於3月已透露，港大研發的噴鼻式新冠疫苗已獲內地批文來港，並會招募逾100人開展第一期臨床測試。相關疫苗再傳來好消息，港大已展開第一期臨床試驗，初步觀察接種者身體反應輕微，如疫苗研究成功，料最快3年後可面世。

港大研發的噴鼻式新冠疫苗「衞活苗一號」已展開臨床試驗，試驗分為兩部分，首批30名志願者會在4星期內接種兩劑高或低劑量噴鼻疫苗，供研究團隊測量甚麼劑量可產生足夠免疫反應，第二部分會擴大試驗人數至85人。團隊亦會定期為志願者抽血，分析疫苗對變種病毒的免疫反應。

負責研究的港大内科學系臨床教授孔繁毅稱，接種者大多有輕微、局部的反應，包括流鼻水、鼻塞、輕微頭痛、輕微發燒，或疲倦，2至3日後會自行好轉。

他又提到，如疫苗到達第3期臨床試驗，需籌集數億元資金及招募逾萬人參與，相信在本地難以實行，如疫苗研發成功，料最快3年後可面世。