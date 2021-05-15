傳將被取締　管理層心慌　香港《蘋果日報》爆離職潮

外界有傳《蘋果日報》可能在「七一」前被取締，雖壹傳媒集團本周二(11日)曾召開員工大會，指現時沒有疏散員工的方案，但香港《蘋果日報》早已人心惶惶，有消息人士透露，香港《蘋果》內部正出現「跳船潮」，多名中級管理層員工已請辭，更指近期公司「幾乎日日都有人走喇」。

據了解《蘋果日報》近日出現離職潮，多名中級管理層員工已請辭，甚至有員工要求公司及早作出應變，如先遣散員工，讓員工可取回薪酬及服務年資的所得，但管理層早前召開大會後，明言拒絕。

在香港《蘋果》周二舉行的員工大會中，行政總裁張劍虹回應傳言時表示《蘋果》不會「自己執笠」，會照常報道新聞，又稱若員工因採訪工作遇到法律訴訟，即使已離職，公司亦會支援到底。張又強調，若法例再收緊，公司會有應變措施，即使用地被收回亦會覓地搬遷，不會結業。

而同場的《蘋果》副社長陳沛敏則向員工保證，若公司遭取締或無法繼續運作，會按勞工法例賠償，又稱她自己會留守至最後一刻，並建議同事自行評估可承受的風險，指去留是「政治決定」。