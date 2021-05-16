免疫治療功效高低副作用成抗癌新星　逾60%患者使用後腫瘤縮小

近年出現的免疫治療被視為抗癌新星，標榜療效高、副作用低，甚至可以消滅癌細胞，但有調查指仍有33%人擔心會出現副作用，亦有30%人擔心治療無效。有醫生表示，不少市民對免疫治療了解不足，指出新治療出現可解決以往傳統癌症藥物不能處理的問題，同時對黑色素瘤等部分癌症更有成效。

癌症為香港的頭號殺手，根據衞生防護中心的資料，現時每年有3萬名癌症新患者，數字更持續上升，預計2030年會增至每年4.2萬宗新例。現時傳統治療癌症主要為化療、電療、標靶藥物，而本港在過去5年開始臨床應用新的免疫治療，透過重啟免疫系統的「識別」能力對抗癌細胞，然而，市民對其認知仍不足。

香港防癌會在上月訪問了60位癌症患者，當中分別有33%及30%受訪者擔心新療法會出現嚴重副作用及治療無效；20%認為療法太新，擔心成為「白老鼠」，亦有87%受訪患者則曾擔心藥費負擔重。全部受訪者最終在資助下接受免疫治療，而調查發現62%人經檢查後，發現腫瘤縮小或癌細胞數量減少。同時，調查亦發現受訪者在治療後會出現皮疹、皮膚痕癢、發燒等副作用，但78%人認為副作用比想像輕微。

香港大學李嘉誠學院內科學系臨床助理教授趙頴欣指出，一般而言，肺腫瘤病人在接受化療後，半年便會失效，反觀免疫治療，在數據上反映存活期可增多5年，部分患者病情更可完全緩解，甚至對治療皮膚癌之一的黑色素瘤有顯著幫助。她續指，曾有65歲患有第4期非小細胞肺癌患者，癌細胞擴散至腦部，在2017年開始免疫治療後，肺部腫瘤縮小，今年3月再做檢查時，發現全身已沒有腫瘤，可以停藥。

趙認為免疫治療可解決以往鏢靶藥等傳統治療，處理不到的問題。不過她提醒指，免疫治療雖然副作用不高，但仍會出現非感染肺炎、腎炎等情況，亦曾出現停藥後癌症復發機會。對於自體免疫有問題的癌症患者，如患有紅斑狼瘡者，便不適用於此治療。

現時免疫治療整個療程可由數十萬港元至數百萬港元不等，療程長短視乎個人病情而定，香港防癌會總幹事陳廣慧指，有病人因經濟因素諱疾忌醫，情況不理想，而現時團體計劃為合資格人士提供資助，使用醫管局非安全網下的自費藥物。