長洲太平清醮首日人流下跌　商戶料生意較往年跌7成

今年長洲太平清醮因應疫情，再次取消重頭戲飄色及包山嘉年華活動，最矚目的搶包山比賽亦不會舉行，即連續2年未有搶包山比賽，其他活動規模亦有縮減。失色的太平清醮首日，長洲市面今(16日)未有如昔日般車水馬龍，製作平安包的餅店、度假村的生意亦大受影響，其中有商戶指，因種種活動取消下，不少市民選擇一日遊，令生意較往年急挫7成。太平清醮值理會指，今年氣氛較往年「差很遠」，預計今年佛誕(19日)與前夕人流會大跌，現只寄望來年能順利舉辦活動。

康樂文化事務署早前宣布連續第二年取消今年長洲太平清醮搶包山及飄色巡遊，長洲太平清醮值理會隨後指將把原有15.5米高的3座大包山「壓縮」為約4.6米高。往年3座大包山均由長洲2間餅店負責供應，合共約45擔，康蘭餅店負責人郭予泉指，由於包山高度減少，估計今年只需10擔包。而受到疫情影響，今年遊客明顯減少，生意額較疫情前減少約3成，加上本港最近發現變種病毒，生意額較去年減少2成，今天即使是假日，長洲人流亦不多，遊人大多為港人。

以往因搶包山活動會在深夜進行，不少市民會選擇在長洲留宿一宵，但似乎因配合疫情防控措施而令減少了相關訂房率。長洲邁亞美度假村負責人杜先生表示，過去不少家庭與年輕人會在長洲逗留一晚，但今年特色活動再次取消，加上疫情持續，未有訪港旅客；以往佛誕與前夕訂房亦會爆滿，今年則與去年相若，相關生意較以往少7成。他指有顧客表示，今年只會選擇一日遊，幸而近日不少學生完成文憑試，鼓勵了他們到長洲度假短住，這個周末亦有一定訂房率。

長洲海景度假屋負責人何先生指由於今年佛誕假期並非連假，所以今年的訂房率與平日類同，雖然未有特別加價，維持3人房400港元一晚，但現時亦只有約2成預訂，生意較往年大跌6成。

長洲太平清醮值理會主席翁志明指，由於受到限聚令影響，未能提供逾百人手扯起約15.5米的包山，今年原有的3座包山將改為約4.6米高。因應包山高度降低，將另外再訂平安包於四月初九(20日)，在長洲各街道沿途派發，以減少人群聚集。他坦言在沒有獅子麒麟巡遊下，氣氛大減，加上市民看神功戲要使用「安心出行」應用程式，坦言與往年比較差很遠，預計佛誕人流亦不會大增，現時寄望來年疫情受控，活動能順利舉行。

今年太平清醮，北社街坊會的36座小包山及潮州會館的包山將按照傳統設置於北帝廟球場供奉神明及祭祀幽靈，並設有神棚、大士王棚及戲棚。