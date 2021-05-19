國安法實施後部分人潛逃海外　保安局：終生追究刑事責任

《港區國安法》自去年6月底在港實施，至今已近1年，有107人涉違反相關法例被捕，其中57人遭檢控，另有部分涉案人士潛逃海外。保安局表示，國際關係千變萬化，該些潛逃海外的人失去利用價值後，或會被「用完即棄」，強調當局會終生追究其刑事責任。

對於有干犯《港區國安法》的人士潛逃海外，正被當局通緝，問到當局會否尋求引渡回港，局方表明任何方法都會使用，在適當時候就會運用適當手段，一定會終生追究有關人士的刑事責任。

至於反對修訂《逃犯條例》的示威，隨着去年疫情暫告沉寂，局方相信疫情過後示威會再起，但估計示威的性質和情況都有所改變。局方解釋，市民不能參與未經批准集結，不論是否涉及暴力，法庭亦已就相關案件作出判決，相信此後社會回歸理性，市民可以行使基本權利示威，但必須以守法形式進行。

執法方面，港府早前撥款80億港元用作維護國家安全，但款項用途、可以用多久，以及警方國安處的人手及裝備數目等，仍是一個謎，當局形容相關資料為「戰爭機密」，不會公開。被問到中央和港府都強調《港區國安法》下香港由亂入治，是否仍需要有較大(警方國安處)的編制。當局稱，自修例風波後，「黑暴」充分反映了危機可突如其來，政府雖有能力處理現時的危機，但要居安思危。