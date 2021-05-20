城大首設智能製造工程學課程　推動再工業化發展

隨着全球製造業轉型，智能製造成為全球製造業發展大趨勢，港府也大力提倡「再工業化」。香港城市大學今日(20日)宣布，成立先進設計及系統工程學系及推出4年學制的工學士(智能製造工程)學位課程，培訓掌握運用物聯網、雲端運算和大數據分析等工程技術人才，以配合全球及本港工業4.0發展趨勢，首年聯招學額20名。

該課程將分為三大範疇，包括核心技術、整合、應用。學生將學習工業系統工程、電子和半導體製造、先進製造技術等，並了解它們的最新應用情況，特別是在數據分析、物聯網、智能製造系統等方面。課程也設有工程工作坊、企業實習，讓學生應用所學。

畢業生可從事製造工程師、製造工程經理、管理顧問、商業流程自動化專家、商業流程經理、數碼轉型專家等。入學分數以最佳五科成績計算，包括英國語文及數學。報讀者其中一個選修科必須為物理、化學、組合科學(生物及物理部分)或(化學及物理部分)、設計與應用科技、資訊及通訊科技、或數學延伸部分(M1或M2)。

此外，城大工學院先進設計及系統工程學系將參與在5月22日舉行的網上城大聯招課程諮詢日，提供更多資料。