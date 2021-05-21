六旬翁認中環非法集結　判囚5個月2星期

前年11月在中環有市民發起「和你Lunch」示威活動，一名聲稱懷疑患有認知障礙症的六旬退休漢涉在現場與示威者對話。他昨日（20日）在東區裁判法院承認一項參與非法集結罪，今天（21日）被判即時入獄5個月2星期。裁判官鄭紀航表明不接受辯方指被告以慈父心態勸示威離開的說法，直斥此說極度牽強、自欺欺人。被告雖患焦慮症、適應障礙症及幽閉恐懼症，但鄭官指被告的病非末期疾病或特別嚴重，相信被告在監獄內一定能接受懲教的適當照顧。鄭官更寄語被告，若未來仍打算以香港為家，一定要痛定思痛、洗心革面。

被告梁榮光（67歲）現時報稱退休人士，案發時則從事電子零件貿易工作。控罪指稱他於2019年11月18日，在中環與其他不知名的人參與非法集結。案情指，當日下午約有200名示威者在中環畢打街一帶堵路。下午2時許，被告身穿西裝、戴著口罩、手持行山仗，在示威前線與數名人士交流，並斥責清理路障的途人「呢度香港嚟㗎！Get out啦！X街！」及「走啦！有狗嚟喇！」被告被捕時被搜出望遠鏡、護目鏡等物品。

裁判官指，根據呈堂片段，當日示威者人數一定多於承認事實所指的200人，因示威者一直流動、連綿不絕地出現在畫面，人數一定多於定格畫面所顯示的，估計有超過500人。而被告當時戴住口罩遮蓋容貌，已經達到隱藏身份的效果，不一定要穿黑色衣服。被告身上亦有2個備用口罩、行山仗、雨傘、泳鏡等物品，均是示威者慣常的裝備。

鄭官又指，被告與前線示威者交流的時候撐著傘、戴著口罩，顯然被告就是示威者的一分子，雨傘可以保護自己及別人，也能遮蓋容貌，起了壯膽效應。當時群情洶湧，被告數次呼喝協助清理路障的熱心市民，行為挑釁、充滿敵意。綜合所有量刑因素後，鄭官以7個月為量刑起點，考慮被告在開審前一個工作天下午才向法庭表示認罪，故只給予略多於兩成的刑期折扣，判被告即時入獄5個月2星期。