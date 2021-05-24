東方日報A1：爆眼女無爆眼　笑住去台灣

前年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，原來早於去年已離港，身體及精神狀況相信無大礙。該少女自事發後一直鮮有現身，即使曾在「民間記者會」的錄影片段中露面，亦用紗布貼着右眼，並架上太陽眼鏡，故其真實傷勢如何，一直都是謎團，而黑暴亦一直以此炒作，發起連串針對港府或警方的集會。然而，根據本報獲得的獨家消息及圖片，她已前赴台灣，而從照片上清晰可見，其雙眼炯炯有神，與送機的親友談笑自若，與常人無異。

據消息人士透露，該少女於去年9月30日現身香港國際機場赴台灣，數名親友前來送行。據機場直擊可見，該少女當日身穿白色上衣及淺色裙，精神飽滿，背着一個背囊及一個斜揹袋，期間一度脫下口罩，露出其標致樣貌，並從手袋內取出疑似機票，身旁的朋友圍着她有講有笑。

另有照片顯示她進入機場禁區之後，與朋友身穿防護衣及戴上口罩，在離港航班顯示屏旁展示「V字」手勢，面露笑容及瞇起雙眼合照留念。當時顯示屏寫有航班編號「CI910」，即中華航空，由香港往台灣，起飛時間為當日下午2時，未知她是否正正乘坐該航班。有些相片則顯示她低頭玩手機，輕撥秀髮。綜合多張不同角度拍攝的照片可見，她的雙目明亮有神，精神及健康狀況俱佳。

為了解少女現時的身體情況，記者近日多次到訪她的寓所，欲向其家人求證，只見單位外裝有閉路電視，以及掛有一支消毒劑，記者拍門但無人回應，但屋內傳出微弱聲響。據知，該單位屬於其家人，於早年買入至今。記者及後致電其家人，惟對方接線後默不作聲，很快更收線。

事發於前年8月11日晚上，負責救傷的事主在彌敦道近尖沙咀警署的衝突現場中，右眼被異物擊中受傷，血流如注，及後被送院治療。其受傷原因眾說紛紜，有指是被警方的布袋彈擊傷，亦有指是有人企圖用椏杈射向警署發射鋼珠時，意外打中事主。

事件的另一個疑點是少女的護目鏡有布袋彈殘骸？惟根據媒體的相片，可見其眼罩根本沒有相關殘骸。此外，有分析指，少女與警署間有一塊兩米高的巴士站廣告牌，因此布袋彈難以由尖沙咀警署內部發射擊中她，加上布袋彈的彈頭為弧形，可貫穿眼罩的機會不高。