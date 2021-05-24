郵輪公海遊最快暑期中後期推出　船員及乘客需接種疫苗

疫情下各地封關，連港星旅遊氣泡也連番爆破，旅遊業界若要復甦需另覓出路。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（24日）表示，當局正與郵輪營運商商討推出「公海遊」事宜，船員及乘客都必須接種新冠肺炎疫苗，希望在暑期中後期推出。業界指公海遊相當於本地遊，對旅行社幫助始終有限，促粵港澳盡快通關才是救亡關鍵。

邱騰華表示，郵輪會由香港出發，接載香港居民到公海再折返，不涉及其他地方，以減低染疫機會，而行程大前提是安全及防疫，郵輪上的防疫措施不得少於城市內的措施，由於船員來自世界各地，因此要做好檢測、隔離及疫苗接種，而香港居民參與行程亦要打針。

據了解，除了接種疫苗，當局初步要求旅客要持72小時內的陰性檢測證明，全船旅客不多於一半，船上的餐廳、戲院等設施，會跟隨港府要求的防疫規定，船上現場表演會分場舉辦，以免人流聚集。

旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，郵輪公司準備需時，包括需要聘請近千名船員及培訓，計及隔離時間及接種疫苗，政府最遲需要在本月底「拍板」最終方案，否則難以暑假展開。又建議政府可允許船員只接種一針或在隔離期間接種疫苗，以保障計劃順利如期開展。

姚柏良又認爲，相比起旅遊氣泡，業界更期待公海遊，因猶如海上宅度假Staycation，預料會受歡迎，但在未通關的前提下，公海遊市場畢竟只有本地客，難讓行業起死回生，促請粵港澳三地盡快通關，配合公海遊推廣，相信能拓寬市場。

縱橫遊常務董事袁振寧則預料，舉辦公海遊以兩日一夜或三日兩夜為主，每人每晚收費至少1000元，「公海遊」與本地遊的性質類似，對旅行社而言「有得做好過無得做」，對營業額及盈利不會有好大幫助，但屬於新嘗試，消費亦不算昂貴，相信會有客人報團。