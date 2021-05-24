周三傍晚現「超級血月」　堪輿學家指對亞洲地區影響較大

天文台早前公布市民有機會在本周三(26日)觀賞到月全食，期間月亮會呈現暗紅色，當日更會出現全年最大的滿月，即「超級滿月」，雙重天文現象形成「超級血月」。但在古代的宗教及民俗中，「血月」一直被視為不祥之兆，象徵着邪惡、災難，今年適逢「超級血月」，會否帶來更大不幸？有堪輿學家指今次「超級血月」對亞洲地區影響較大，當中內地及台灣分別受氣候及疫情影響，更會引致人命傷亡。

堪輿學家周漢明指，每當出現血月，以角度對正血月的國家影響最大，而月亮代表女性，故對國家地位較高的女性影響會較大，當中與血有關的病情會加劇，同時國家亦有機會發生災難性事件。他指今次的超級血月對亞洲地區影響較大，但香港由於面積較小，未有造成太大影響，而鄰近的內地及台灣則明顯受到影響，因「超級血月」出現會令心情、氣候及疫情等變得反覆，而且愈接近日全食的日子，造成的影響更大，故近期內地多省受自然災害侵襲，以及台灣疫情肆虐。

日前甘肅省的一項馬拉松比賽舉辦期間，遭遇暴雨、冰雹等極端天氣，多名參賽者一度失蹤及受困，最終造成21死8傷的慘劇；本月廣東、蘇州、武漢及上海等地亦分別遭受龍捲風吹襲，造成多人死傷。至於台灣近期則面臨新冠肺炎疫情失守，由月初的每日個位數確診個案急增至每日過百宗，並出現死亡個案，台灣疫情持續更會影響總統蔡英文的統治。

「血月」出現，往往被當作將發生血光之災或大災難的凶兆。翻查過去資料，2003年出現血月奇觀，同年廣東爆發沙士疫情；2014年4月15日再度出現血月奇觀，翌日南韓發生「世越號」沉船事件，造成304人罹難的悲劇。而上一次月全食及「超級滿月」同時出現是在2015年9月28日，專家推測下次超級血月將於2033年出現。