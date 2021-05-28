指揮示威者掟磚　19歲男生暴動罪判囚4年3個月

前年9月21日有人發起「光復屯門公園」的示威活動，事件隨即演變成警民衝突。一名當場被捕的男學生，及後被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪。該男生否認控罪，經審訊後被裁定全部罪成。今天在西九龍法院被判即時入獄4年3個月。區域法院暫委法官王詩麗再次強調被告「一手持盾、一手持杖，儼如進入戒備狀態，隨時作戰」，被告站在前線，角色積極，即時監禁是唯一選項。

現年21歲的被告李浩銘，被控於2019年9月21日，在屯門時代廣場外連同其他身份不詳者參與暴動，以及同日同地管有一支行山杖。本案為區院案件，但被安排在西九龍法院審訊。

辯方律師今日求情指，被告已經向感化主任坦承自己參與暴動，曾經用行山仗敲打水馬，顯示被告有悔意。律師並向法庭呈上近40封求情信，包括由沙田區議員陳珮明撰寫的信件，內容正面。辯方希望法庭考慮被告年輕，案發時只有19歲，缺乏深思熟慮，冀法庭輕判。

法官指，案發時現場約有200多名示威者，交通被癱瘓，又有人向警方投擲磚頭及汽油彈，可見示威規模龐大。被告站在示威者最前線，手持盾及行山仗與警方對峙，行山杖的末端為金屬尖頭，並無套上膠塞，有一定殺傷力。法官認為被告破壞社會安寧，罔顧法紀，必須判處阻嚇性刑罰。