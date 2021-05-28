港鐵調整票價減幅至1.85%　今年票價將維持95折不變

港鐵表示，因應政府統計處今日(28日)修訂去年12月綜合消費物價指數按年變動，由原來負0.7%調整至負1.0%，故按可加可減票價機制，套入有關票價方程式，港鐵2021/22年度票價減幅會由負1.7%，提升到負1.85%，新票價將於下月27日生效。不過，由於港鐵推出特別優惠，至今年底都將維持95折優惠，故有關票價今年內不會有變動。

港鐵現時提供95折票價優惠，港鐵表示，新票價將於下月27日生效，同日起至明年1月1日，將承諾為期6個月的3%車費扣減優惠，提升至3.8%，連同本年度票價按機制下調，令八達通及車票二維碼乘客實質所付的車費，將與現時大致相同，即95折。換言之，港鐵修訂的減幅，將不會影響到今年全年票價，若港鐵95折優惠結束後不再持續，明年1月起則會先加回原來的5%，再減1.85%。

港鐵補充，乘客購買今年7月至12月的「全月通加強版」，以及於7月1日至明年1月1日期間購買「港鐵都會票」，將可享有50元折扣，而65折「早晨折扣優惠」計劃再次延續一年至明年5月31日。港鐵稱會繼續為各個層面的乘客群，每年提供超過17億港元的恒常優惠，合計本年度下調票價、車費優惠及早前因應疫情而提供的特別車費安排，港鐵共承擔26億港元。