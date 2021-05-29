200萬劑新冠疫苗囤積　港府賴市民接種率低影響採購議價

本港接連發生接種新冠肺炎疫苗後送院及死亡個案，令市民打針意欲低迷，公務員事務局局長聶德權今早(29日)在電台節目表示，本地連續幾日無本地個案，希望可以清零一段時間，但不排除疫情隨時再爆發，指未來3個月是關鍵，需要透過接種疫苗建立防疫屏障。但他承認接種速度未如理想，2款疫苗仍有200萬劑存貨，當局已與藥廠商討調整運送疫苗來港的時間，又指如果本港接種疫苗的反應不理想，會影響採購下一代疫苗的議價能力。

他表示，港府共訂購750萬劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，約200萬劑已到港，其中百多萬針已使用，目前仍餘下約90萬劑；至於由內地研發的科興疫苗亦有約110萬劑存貨，政府會視乎情況與藥廠討論餘下數百萬劑疫苗的安排，包括是否捐給世界衞生組織等。

聶解釋，復必泰疫苗在德國生產後有約6個月使用期限，由於生產後要做測試及運送，抵港後只餘3至4個月使用期，因此當局需要計算及評估使用量，再安排適量疫苗抵港，但如果到港後疫苗用不完，過了期限就不能使用，而社區疫苗接種中心會營運到9月底，因此最遲要在8月底前打第一針。

另外，政府昨日(28日)起開始讓持有「雙程證」的非本港居民預約接種，聶稱昨日有4,000多人透過郵局預約。