疫情期間違法性交易不絕　台女警放蛇捉港男提供性服務

台灣疫情緊張，全台多個娛樂場所需停業，彰化市警局近日打擊當地的性交易，查獲共18宗妨害風俗案件，當中一宗為持有台灣身份證的香港男子；當地鹿港警分局亦於周五（28日）晚上，發現一名男子與一名越南籍女子在酒店內進行性交易，當局強調疫情當前，會每日加強市內酒店的違法性交易行為。

據報遭當局查獲的港籍郭姓男子現年37歲，於去年11月到台工作，大埔派出所的女警接到手機廣告訊息，發現郭男提供性服務，女警遂通報上級並約定郭男於當地的汽車酒店交易，當場被查獲。經查發現郭男已取得當地身份證，原為正當按摩師，為賺外快而提供性服務，按地區及服務收費，由2,000至4,000元不等（新台幣，下同，約561.5至1,123港元）。

另外，鹿港警分局在日前於秀水鄉一間汽車酒店埋伏時，發現一名男子與有外籍面孔的女子進入酒店，警方待二人步出房間後盤問兩人，67歲的陳男承認以2,500元（約701.9港元），與38歲的越籍女子性交易。兩人沒有體溫異常或其他新冠病徵，執法人員提供酒精抹手，及穿起保護衣物，在戶外偵詢處筆錄並作裁處。