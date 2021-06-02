內地教育部建議香港法律列明簡體字地位　納普通話入中小學考試

國務院教育部周三（2日）首次發布《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，其中提及香港「兩文三語」現狀，建議香港法律列明普通話與簡體字的地位、將普通話教育適度融入考評體系、與廣東合作推進普通話教學等。

周三的教育部新聞發布會上發表年度《中國語言文字事業發展報告》，當中的《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》是國內首部國家戰略性區域的語言生活皮書，分別考察了香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市的語言狀況及相關規劃。

報告認為，香港「應該」或「宜將」普通話教育作為政策適度融入考評體系，連貫銜接小學、初中、高中的普通話教育，並建議粵港澳三地應加強語言人才培養協同規劃，由「香港發揮英語輻射英語系國家作用，澳門發揮葡語輻射葡語系國家作用，強化英語和葡語人才培養基地」。

此外，深圳、廣州和珠江三角洲其他城市應既要提升整體的國家語言文字應用能力，同時繼續發揮粵語方言等漢語方言在地域文化傳承和感情維繫中的作用。