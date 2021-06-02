資助學校教職員打針可享有薪假　教育局指須備存接種紀錄

政府為求「谷針」，繼向公務員推出有薪「疫苗假期」鼓勵接種疫苗後，教育局今(2日)指全港所有資助學校的現職教職員，由昨日(1日)起至8月31日，教職員每接種一劑疫苗，可在翌日享有1天有薪的「疫苗假期」，如已在早前完成疫苗接種者，亦可按「一劑疫苗換一日假期」的形式放取有薪特別假期。局方又指學校須妥善備存所有教職員申請的「疫苗假期」與接種疫苗的紀錄，同時又指學校須於每年8月，向教育局提交校董會／法團校董會批准的教師放假紀錄年度總結。

教育局局長劉穎賢向全港中學、小學、特殊學校、非本地課程學校等校監及校長致函，交代學校教職員接種疫苗後「疫苗假期」的安排，並指所有直接資助學校和已參加幼稚園教育計劃的幼稚園／幼稚園暨幼兒中心，以薪金津貼支薪的現職教職員，包括教學人員、非教學人員，亦可享有「一劑疫苗換一日假期」的安排，由昨日(1日)起至8月31日，教職員教種一劑疫苗後，可在翌日享1天有薪假，如教職員在年5月31日或之前接種，便可在明年3月31日或之前放取，疫苗假期上限為兩天。官立學校的教職員則以公務員事務局的相關安排為準。劉穎賢鼓勵學校採用彈性上班時間，或容許教職員在非教學工作的辦公時間離校接種疫苗，又鼓勵私立學校等亦應實施上述安排。

劉穎賢又指，學校須妥善備存教職員接種疫苗的紀錄與申領「疫苗假期」資料。學校亦須於每年8月，向教育局提交校董會／法團校董會批准的教師放假紀錄年度總結。