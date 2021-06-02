台北逾300大學生接受檢測　新北護老機構爆群聚感染

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，台北陽明山一間私立大學周二（1日）發現有學生染疫，由於確診者曾入住大學宿舍，台北市政府周三（2日）出動機動檢測隊到大學為300多名學生檢測。 而在新北市土城區有護老中心出現群聚感染，1名80多歲老翁上月底發燒後確診，中心內25人其後經檢測均受感染。

位於台北陽明山上的中國文化大學，周二發布消息稱，校內4人染疫，其中2人為港生，1人為馬來西亞僑生，1人為台生。由於各人均曾入住該校宿舍，校方擔心宿舍內學生共用浴室，恐釀群聚疫情。該校教務長方元沂周三指出，早上已先將與確診者有密切接觸的同學、7名同房進行檢測，結果均無感染，已要求學生先回房休息，待後續檢測。

至於出現群聚感染的新北市土城區某護老中心，經衞生局對34名住院者與11名工作人員進行核酸檢測後，結果20名住院者及5名工作人員受感染。該中心隨即採取分房、分流、分樓層方式照顧，並進行全面清潔消毒，至於感染源仍在調查中。

新北市長侯友宜表示，新北長照機構中照顧者和被照顧者總數約3.4萬人，因為被照顧者經常需前往醫院，容易帶回感染源，因此將安排優先接種疫苗。