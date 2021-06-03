工程師學會辦創科博覽　下周六起一連兩日網上舉行

科技日新月異，有賴一眾工程師對創科的貢獻。「香港工程師學會創科博覽」將於本月12至13日展開網上虛擬博覽會，當中有多間來自本地及大灣區的創科機構參展。此外，為鼓勵和啟發工程師勇於創作，有工程師以自己研發的都市空氣淨化機作例子，表示雖然由發明、製作成品等過程亦有所阻礙，惟最後亦能獲得政府25萬元資助，相信日後能實地使用。

「香港工程師學會創科博覽」以網上形式舉辦，參加者可於網上平台參觀不同機構的創科發展，同時亦可瀏覽「創意獎得獎展」的不同得獎作品。此獎項為香港工程師學會期望透過比賽來鼓勵創科，當中就有一條名為「SNAPP」的機械魚獲獎，由港大機械工程系一隊師生團隊發明，為全世界遊得最快的機械魚，可用於拯溺、檢測海洋污染等。

此外，為鼓勵一眾工程師努力推動創科，香港工程師學會會長源栢樑亦以其個人作品「都市空氣淨化機」為例，此機器由2015年開始構思，因香港街道的空氣污染水平極高，為改善問題，他開始研發都市空氣淨化機，原想於香港申請相關創科基金的資金，惟因沒有龐大團隊而無法獲得資助，之後於2018年在內地成功申請專利及所需文件，及後於今年終於以該批文件成功申請到政府的專利基金，獲得25萬元資助。