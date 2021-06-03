疫情下公院服務受阻　醫管局轉介160名骨折病人到私院做手術

新冠肺炎疫情下，公立醫院服務嚴重受阻，醫管局在疫情期間開展一系列新的公私營協作計劃，分流部分公立醫院病人到私家醫院及私營醫療機構接受服務，當中推行的骨折手術協作計劃，於過去一年服務超過160名病人，讓病人在短時間內得到合適治療。有市民於去年左手骨折，及後獲轉介至私家醫院，住院一天後便可進行手術治療，加快康復進度。

醫院管理局總行政經理(服務轉型)陳允健表示，因應疫情發展，當局需調整非緊急及非必要醫療服務，以集中人手照顧最緊急的病人及處理疫情。骨折手術協作計劃去年服務的病人中，60%是50至70歲患者，35%是30至50歲患者，該計劃今年會繼續推行，但名額會下調至120個。

陳指，符合資格的患者由醫管局轄下指定醫院的骨科部門轉介，可選擇在參與計劃的私家醫院接受指定骨折手術，服務包括手術前至少一次診症、進行手術及住院、出院後至少兩次跟進，以及期間全部所需的診斷測試、檢查、藥物、護理和物理治療等。病人之後會返回公立醫院繼續接受骨科專科門診覆診和物理治療。

參加計劃的病人於私營機構接受治療後，只需支付公立醫院相同服務的費用，若病人符合資格更可獲豁免收費，例如病人是綜援受助人。為確保病人能得到持續治理，病人和私家醫院須同時參加「電子健康紀錄互通系統」，以促進公私營臨床資料的雙向交流。

市民呂女士去年5月曾因身體失平衡而跌倒，導致右手骨折，其後到屯門醫院求診，獲轉介到私家醫院做手術治療，留醫2晚後出院，她接受物理治療恢復右手活動能力。她說，整筆醫療費與公立醫院相約，但可享受高質的治療，手術不會輪候太耐，十分方便。