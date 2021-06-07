人均棄置垃圾量10年間不跌反升　環諮會批評環保署措施失效

港府減廢力度不足，近10年每人每日平均垃圾棄置量不跌反升約15%。環境諮詢委員會今(7日)討論《香港資源循環藍圖2035》，環保署副署長胡偉文指2019年都市固體廢物的棄置量為平均每日11,057公噸，人均棄置量為每日1.47公斤，較2011年1.27公斤的人均棄置量高。他解釋數字增加應與經濟發展，人為因素與生活習慣有關，政府期望透過多重措施，包括盡快實施都市固體廢物收費措施作改善，舉例指南韓、台灣等地區在實施相關措施後垃圾量有下降，政府望在2029年前可把人均棄置量減低40%至45%，並把回收量提升55%，從而在2035年達至零廢堆填。

環諮會主席黃遠輝批評，人均棄置量在10年間不跌反升，質疑上次藍圖措施成效，表示若教育及宣傳有效，市民減廢意識應該有提升，致棄置量亦有減少，但現時竟然增多，代表措施失效，批評政府不能過分依賴垃圾徵費，在其他方面亦要加把勁。

環諮會委員、飲食界代表黃傑龍指，現時全港每日於堆填區棄置的都市固體廢物中，廚餘約佔3,353公噸，佔30%。目前政府在環保園Opark有廚餘廠，每日可處理約200噸廚餘，但他指現時每日政府只收集到130公噸廚餘，即得物無所用。

胡偉文承認處理廚餘問題難度高，現時廚餘廠可處理數量，與每天棄置量仍有距離，但坦言現時在家居及食肆未有有效的回收系統，政府料在本年推出先導計劃，發出4張不同合約予營辦商嘗試以不同方式收集廚餘，又透露上星期與生產力促進局會面時，正研發機器可透過酸化等程序來改善垃圾臭味。他指現時收集廚餘成本最貴來自運輸，若可減低臭味，代表未必需要每天進行收集，現正與房屋協會討論，希望在公屋裝設有關機器。環境保護署副署長陸嘉健亦指，正與食環署相討在垃圾站放置回收設施。環保署助理署長鄭德權亦指，正與教育局商討在學校復課後現場分飯的先導計劃，另會撥款給學校買蒸飯機及洗碗碟機等，讓學生可自備餐具，進食後自行清洗，減少廚餘及塑膠。

被問到膠袋徵費多年未有檢討，與其他減少塑膠措施，陸嘉健指政府早已完成膠袋徵費檢討，除了檢討0.5港元的徵費外，亦考慮收緊現時豁免範圍，但鑑於疫情影響、經濟不境，若在年頭推出，市民觀感不好，故現時押後至今年年內檢討。另外，他指政府會推出塑膠餐具的諮詢，預料在1年多就可實施，但指業界與市民或會考慮有否代替品。黃遠輝回應指，收費方式或會扭曲市場與消費者消費行為，例如在減少膠袋後，取而代之是家中囤積大量環保袋，政府應考慮如何把節約理念主流化。