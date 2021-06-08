港府認走漏輸入個案令變種病毒入區　預告社交措施難再放寬

變種新冠病毒危機餘波未了，1名17歲少女成為首名本地確診的變種病毒患者，連同其母親及胞姊同告確診，令本港連續42日無新增源頭不明個案的紀錄「斷纜」。政府今早(8日)承認有輸入個案「走漏」，由於本地零確診已維持一段長時間，推斷變種新冠個案都是由輸入個案衍生，但認為有個案「走漏」並非代表防疫措施有漏洞。

政府又預告將於本周四(10日)凌晨到期的社交距離措施將維持，由於近日再次發現源頭不明確診個案，相關的追蹤及檢測工作仍在進行中，認為未是適當時間再作放寬，希望有關處所的負責人諒解。政府又指，自4月12日公布以「疫苗氣泡」為基礎的抗疫方針後，會避免「一刀切」收緊或放寬防疫，而是「有序」及緩慢地作調整。

對於專家建議對入境人士做抗體測試以加強防疫，政府表示加強保護網是好事，原則上贊成有關做法，並透露衞生防護中心正進行研究，在「哪一個點」及採用哪種檢測方法，最傳統會以「抽血化驗」的方式檢測體內的抗體水準，但仍要審視何種做法最符合防疫要求及減低對旅客及市民的不便。

政府重申香港已採取全世界最嚴厲的隔離檢疫措施，長達21天，甚至令商界及金融界人士擔心如此漫長的檢疫期會影響本港的國際金融中心地位，即使近日縮短已完成接種人士的檢疫期，但相關措施仍十分嚴格。

根據政府公布資料，該名17歲少女連同其母親及胞姊共有140名密切接觸者需要檢疫，另有350名二代密切接觸者需接受檢測。3母女所居的天水圍天盛苑盛譽閣當晚已圍封強檢，850名住戶接受檢測後證無人染疫。政府又對3名患者曾到過的32處所發出檢測通知，預計涉及逾萬人。