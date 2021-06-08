西貢大上托劈林建石屎梯　團體轟破壞環境促暫停工程

郊野山徑石屎備受關注，近日有團體發現西貢大上托正進行全長近1.4公里的山徑工程，不但以水泥作鋪面，工程過程更過分移除水泥徑兩旁的大量樹木，團體不滿工程破壞自然景觀，促請政府暫停工程，並尋求環保方案替代。

土木工程拓展署正在西貢大上托興建一條行山徑，相關路徑始於衛奕信徑第三段近大牛湖，一直西延至大上托山頂，再北降至近海拔300米處，全長近1.4公里。這路段原本只有小徑往來，兩旁樹木茂密。

不過，由行山人士組成的「郊遊徑石屎化關注小組」近月發現，相關行山徑並非採用天然物料作鋪面，而鋪設長長的水泥徑。根據團體上月到現場視察，發現行人徑初段已鋪設水泥，中段的工程則仍在進行中，部分路段已裝設了木板和鋼筋，而工地附近放置了大量鋼筋、碎石等物料。而水泥徑兩旁有大量樹木被移除，範圍相當於三倍的路徑寬度，在山頂位置則停泊了一部挖土機。

團體指出，水泥不單成本高昂，其運輸過程亦常對環境造成不必要的破壞。有關地點大部分被劃作「綠化地帶」，但如此大興土木，無疑與綠化地帶用作保存自然景觀的目的相違背。

團體對大上托的行山徑工程所採取的山徑建造方法深感失望，更擔心土拓署將來繼續以此法進行其他山徑改善項目，並已於上月26日發起網上聯署，短短一星期內已收到逾2500個簽名，反對將山徑石屎化，促政府暫停工程。

東網正向土木工程拓展署查詢相關事件。