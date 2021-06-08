過敏診所處理過百宗轉介個案　僅1人證實對疫苗敏感

新冠疫苗接種計劃展開3個多月，醫管局轄下疫苗過敏安全診所，至今已處理過百宗個案，僅1人證實對由內地及德國合研的復必泰疫苗過敏，但大部分個案不符轉介條件，例如濕疹及鼻敏感等患者，佔轉介個案約25%。有家庭醫生指出，由於部分醫生較保守，傾向轉介打針後嘴唇腫、出疹等輕微個案，建議當局加強業界交流，釐清不屬疫苗過敏的病徵。

港大醫學院內科部免疫及過敏學臨床助理教授李曦指出，至今接獲的轉介個案中，只有1人經評估後，懷疑因接種復必泰疫苗引致過敏，或不適合接種第2劑，已建議對方接種由內地研發的科興疫苗。

他指出，目前有3類人士需要考慮接受評估，包括接種首劑疫苗後懷疑出現過敏反應、曾經過敏性休克，以及對多款食物或藥物有急性及嚴重過敏反應。若因接種疫苗出現嚴重過敏反應，情況十分罕有，但如果市民打完第一針後的數分鐘內，出現水腫、呼吸困難、血壓低及腸胃不適等，則屬較嚴重情況。如果有風癩、濕疹、有鼻敏感或哮喘等，未必不可接種新冠疫苖，但應先諮詢家庭醫生意見。

家庭醫生林永和表示，至今轉介了10多宗個案，主要涉過敏性休克，或對多種食物或藥物敏感等，他知悉部分同業較保守，求診者接種後出現嘴唇腫、風癩及出疹等輕微病徵都會轉介專科，若業界多點交流，有助家庭醫生分辨個案需否轉介。