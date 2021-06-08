電子消費券可存入八達通　金額將與自行增值額分開顯示

港府即將推出電子消費券，其中一個可使用電子消費券的消費平台為八達通。八達通營業及市務總監李玉兒今日(8日)表示，如用八達通使用電子消費券時，消費券的金額與市民自己增值的金額並不會在八達通內分開顯示，她比喻為「好像錢放入錢包一樣可照常使用」，但可用八達通的手機應用程式觀看兩者分別消費多少。

港府早前表示電子消費券不適用於乘搭交通工具。李玉兒表示，金額存入八達通後，可於八達通應用程式上會仔細分清楚哪些錢使用消費券、哪些錢使用市民自己增值的金額，因此增值在八達通的消費券金額只可用於消費券指定商戶，包括的士亦可使用，而其他交通工具是否可用，仍要等待政府確認及與政府商討後才可公布。

被問及如有市民遺失八達通，存入八達通之消費券金額是否可取回，李回應指，市民若用實名登記八達通，只需要報失仍可取回內存之金額。惟若市民使用不記名八達通登記消費券，暫時未知可否取回內存金額，現時仍與政府積極商討該計劃。

此外，為方便市民分辨消費券金額與自己增值的金額，除在手機應用程式上可觀看兩者分別消費的金額詳情，亦可利用電話熱線查詢。