4間本地大學世界學科排名下跌　科大跌7位排34名

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新的「世界大學學科排行榜」，本港上榜的7所院校當中，4所的排名均下跌。香港科技大學跌出排名首30位，由去年的第27位，跌了7位至第34位，香港城市大學亦由去年的第48位下跌了5位至第53位，而香港浸會大學的跌幅最多，由去年的第264位，下跌了23位至今年的第287位。有研究教育政策的團體指過去兩年不少大學教職員積極參與，以至推動學生參與社會動亂，質疑他們將心力花在教學及研究以外的地方，從而影響教研質素，認為他們應「退位讓賢」。

是次排名根據6個指標，包括學術聲譽、僱主聲譽、論文引述、師生比例、國際教師及國際學生比例。在全球各間大學當中，來自英美的院校表現最為優秀，美國的麻省理工學院排行首位，排名與去年不變，而英國牛津大學緊跟其後，排行第2，比去年升了3位；美國史丹福大學及英國劍橋大學同樣排行第3位。

亞洲大學方面，新加坡的大學超越內地及本港大學，新加坡國立大學為亞洲之首，與去年同樣排行第11位，南洋理工大學升了一位排行第12位，內地的清華大學及北京大學亦分別排行第17及第18位。

本港大學方面，7所上榜的大學有4間排名下跌，包括科大、城大、浸大及嶺大。港大的排名最高，排第22位，與去年不變；科大在本港排第2位，但在世界大學當中，由去年的第27位，跌至第34位。中大在本地排名第3位，世界大學排名則由第43位上升了4位至第39位。城大由去年的第48位下跌了至第53位，而浸大的跌幅最多，由去年的第264位，下跌至今年的第287位；而理大則由去年的第75位，上升9位至第66位，屬歷屆最好成績。

QS發言人Jack Moran表示，是次QS世界大學排名中，不少香港院校排名不升反跌，但總括而言，香港大學界仍屬世界級的優良大學群體。Moran續指，科大和城大，是次排名下降與學術聲譽及科研表現有關，但兩者的科研表現成績仍保持在世界前40名。其中浸大及嶺大在科研表現方面的表現下降較為明顯，但他們的畢業生在僱主方面有很高的認可度。

香港教育政策關注社主席張民炳認為，過去2年眼見不少大學教職員積極參與，以至推動學生參與社會動亂當中，質疑他們將心力花在教學及研究以外的地方，從而對大學的教學及研究質素造成影響，認為他們應「退位讓賢」。