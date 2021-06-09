同樂運動會惹議員爭議　政府：會按照既定程序辦事

「同樂運動會」是LGBT同志社群每4年一度的世界級體育及文化盛事，強調歡迎不同性傾向、性別、能力人士參與。第11屆同樂運動會將於2022年在港舉行，有議員今日(9日)在立法會會議上要求政府協助主辦單位預訂政府運動場地，認為有助旅遊業發展。民政事務局指政府有提供協助，會按既定程序辦事。但另有議員則強調政府應保持中立、撤回支持；更有議員直斥有失體面、「污糟錢唔要都罷！」

議員葉劉淑儀指同樂會是國際盛事，可為本港帶來經濟收益之餘，更可彰顯香港的國際地位。她舉例指香港在2005年曾召開香港世貿部長級會議，當時政府成立統籌委員會處理簽證及保安問題，指香港本次成功獲得同樂會的主辦權，並唔想「甩漏」，希望政府提供協助。

民政事務局局長徐英偉指，主辦方在2016年申辦時，政府已經有了解情況並協助講解流程，旅發局亦向其提供各大專院校的聯繫方式，不少體育總會都主動支持。他指出主辦方可在6個月前預訂非繁忙時段的政府場地，以及3個月前預訂繁忙時段的政府場地，康樂及文化事務署亦樂意按現行制度提供協助。

然而不少議員對此表示反對。議員何君堯直言其代表的居民反對同性婚姻合法化，直斥「大庭廣眾有失體面」，不能「上床掀被」，強調官方不應插手，形容同樂會為港帶來的的收益如同「污糟錢唔要都罷！」

議員梁美芬直指性傾向問題在社會上引起極大爭議，並未有考慮反對聲音，強調政府民望已經夠低，容易再造成社會撕裂。她指出政府新聞處、投資推廣署、旅發局等高調支持同樂會，反問會否加大資源宣揚合法的婚姻制度？議員周浩鼎亦同樣指政府應依規矩辦事，毋須優先處理，並應該評估如何應對活動衍生的爭議。

葉劉淑儀稱同樂會是文化、體育活動，推廣平等機會並非同性婚姻，希望同事切勿焦慮，認為政府亦未有考慮修改現有婚姻制度。

政制及內地事務局局長曾國衞指，同性婚姻有爭議性，社會上有不同聲音及意見，政府作出任何政策前都會尊重社會情況，在社會未有形成較大共識前都不會改變。此外，他指出政府會盡力消除歧視，對性小眾提供支援，在各方面加強工作令社會尊重不同價值觀。徐英偉則回應指，平權屬於不同政策局範疇，同樂會的舉辦會按現有程序處理，政府亦有考慮反對聲音，會繼續推動家庭核心價值事宜。